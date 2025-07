Zvanično - Trejdovan Porter Džunior, Jokić dobio dva nova saigrača! Pa gde je problem?

Majkl Porter Džunior je otišao iz Denvera. On je praktično bio jedini bitan igrač Nagetsa koji je imao potencijal za trejd, nekadašnji 14. pik drafta se posle sedam godina seli iz Kolorada. Trampa sa Bruklinom, za Kema Džonsoma (Denver šalje i pik prve runde iz 2032. u Netse) je zbunila Ameriku. Doskorašnji košarkaš Netsa je pokazao potencijal, ali je sklon povredama. On jeste nešto bolji šuter od Porter Džuniora za tri poena (mada to su procenti od prošle sezone),