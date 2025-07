Karlos Alkaraz srušio Rubljova za plasman u četvrtfinale Vimbldona

Karlos Alkaraz se plasirao u četvrtfinale Vimbldona posle preokreta protiv ruskog tenisera Andreja Rubljova.

Španac je slavio sa 3:1 po setovima (6:7, 6:3, 6:4, 6:4). Meč je trajao dva časa i 45 minuta. Rubljov je dobro počeo meč i u četvrtom gemu je napravio brejk za 3:1. Uspeo je Španac da uzvrati u sedmom i dođe do 4:3, da bi se na kraju došlo do taj-brejka. Rubljov je bio smireniji, čak i kada je izgubio pone na svoj servis. 18 consecutive wins at #Wimbledon ✨ @carlosalcaraz ✨ pic.twitter.com/oMiSe2ftRG — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2025 Španac je poveo sa 5:3.