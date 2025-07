Novak u ponedeljak otvara vimbldonski dan

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, i Australijanac Aleks de Minor otvaraju program na Centralnom terenu duelom osmine finala Vimbldona.

Najteži ispit od početka Vimbldona Novaka Đokovića očekuje u osmini finala gde ga čeka susret sa Aleksom de Minorom, 11. teniserom planete. Srpski as se za četvrtfinale bori u ponedeljak od 14.30 i time ujedno otvara program na Centralnom terenu. Do sada su Novak i Aleks odigrali tri međusobna duela, a srpski as vodi sa dve pobede. Pobedio je Australijanca prošle godine u Monte Karlu, a godinu pre toga na Australijan openu. Jedinu pobedu De Minor je protiv Đokovića