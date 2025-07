Rusi prvi „uradili domaći“ – Karen i Anastasija u četvrtfinalu

Ruski teniser Karen Hačanov prvi je četvrtfinalista Vimbldona, nakon što je pobedio Poljaka Kamila Majhržaka – 6:4, 6:2, 6:3 u meču koji je trajao 107 minuta. Za polufinale će se boriti sa Amerikancem Tejlorom Fricom kom je Austrijanac Tompson predao meč. U četvrtfinalu je i Anastasija Pavljučenkova, kja je eliminisala Britanku Kartal - 7:6, 6:4.

Na dominantan način se Karen Hačanov plasirao među osam najboljih u Londonu i nalazi se na korak od najvećeg uspeha Vimbldonu, gde je 2021. i 2025. stizao upravo do četvrtfinala. Rus je opravdao ulogu favorita, s obzirom na to da je 20. reket planete i igrao je protiv 109. na ATP rang-listi. U uvodnom setu osmine finala samo jedan brejk i to u trećem gemu bio je dovoljan da dođe do vođstva, što mu je i na psihološkom planu i te kako olakšalo posao. Hačanov je u