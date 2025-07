Nikola Jokić odlaže potpisivanje produžetka ugovora - čeka do leta 2026.

Tri puta MVP NBA lige, centar Denver Nuggetsa Nikola Jokić (30), odlučio je da ovog leta ne potpisuje ponuđeni produžetak ugovora, potvrdili su Denver Post i ESPN.

Iako ima pravo da produži ugovor sa Denver Nuggetsima već ovog leta, Jokić je rešio da to ne učini jer bi čekanjem do 2026. mogao da zaradi znatno više novca - 81 milion dolara. Trenutno ima pravo da potpiše trogodišnji produžetak ugovora vredan 212 miliona dolara, ali ako sačeka do leta 2026, mogao bi da potpiše četvorogodišnji ugovor vredan oko 293 miliona. Dakle, radi se isključivo o finansijskoj strategiji, a ne o nezadovoljstvu klubom, preneo je CBS Sports. S