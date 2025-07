Amerikanac napustio Zvezdu, odlazak kada to niko nije očekivao

Džon Braun, krilni košarkaš, napustio je Crvenu zvezdu i postao je slobodan igrač, saopštio je novinar "BasketNews-a" Donatas Urbonas.

Braun je u Zvezdu stigao prethodne sezone, a sa crveno-belima je osvojio Kup Radivoja Koraća. Ipak, Zvezda je sada aktivirala izlaznu klauzulu, te je Braun postao slobodan igrač. John Brown III enters the market as he parts ways with Crvena Zvezda Belgrade, per sources. More 👇 https://t.co/alR2TPJ1El — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 9, 2025 Odlazak Amerikanca nekako je prošao ispod radara, pogotovo zbog velikog broja pojačanja koje je Zvezda dovela tokom leta.