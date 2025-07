Nikola Jokić neće ovog leta da produži ugovor sa Denverom

Srpski košarkaški reprezentativac Nikola Jokić ovog leta u prilici je da potpiše novo produženje ugovora sa Denverom ali je odlučio da to odloži za sledeću godinu, prenose strani mediji. Razlog za to je što sjajni centar ima mogućnost da sledećeg leta ponovo potpiše super-maks ugovor na četiri godine, koji bi mu doneo više novca nego da to učini sada.

Nikola Jokić za Denver Nagetse igra već deset godina, a ugovor mu važi još dve, uz opciju produžetka saradnje na sezonu 2027/2028. Mediji navode da se nijedna strana nije javno oglašavala o ovom pitanju i da odluka srpskog reprezentativca da sada ne produži ugovor ne utiče na njegov status u Denveru. Srpski košarkaš će u predstojećoj sezoni (2025/2026) imati platu od 55,2 miliona dolara, dok će u sezoni 2026/2027. da zaradi 59 miliona dolara. Ako bi sada pristao na