Koboli otkrio gest Đokovića na mreži: Završio se meč, a onda ga je Novak ovim raspametio

Iako je izgubio meč, mladi Italijan Flavio Koboli doživeo je trenutak koji će pamtiti do kraja karijere — razgovor sa Novakom Đokovićem na mreži.

Srpski as mu je uputio snažne reči podrške koje su ostavile dubok utisak na Kobolija. „Nastavi ovako, uskoro ćeš biti među 10 najboljih i tamo ćeš ostati mnogo godina“, pojasnio je Koboli šta mu je tačno Đoković rekao. Koboli je priznao da su ga ove reči dirnule i motivisale više nego bilo koji poen na turniru. U intervjuu za italijanske medije izjavio je: „Kada ti Novak Đoković, najbolji svih vremena, kaže nešto tako, to menja sve. To su stvari koje ti ostanu