Svjontek ubedljivo do prvog finala na Vimbldonu

Poljska teniserka Iga Svjontek plasirala se u finale Vimbldona trijumfom nad Švajcarkinjom Belindom Benčić rezultatom 2:0, po setovima 6:2 i 6:0.

Svjontek je nakon prvog plasmana u polufinale obezbedila i prvi meč za titulu na trećem grend slemu u sezoni. Već u drugom gemu Svjontek je stigla do brejka koji joj je značajno olakšao nastavak seta. Brejk lopta nije viđena sve do osmog gema, kada je Poljakinja ponovo iskoristila priliku i stigla do prednosti. U drugom setu je četvrta teniserka sveta bila dominantna i nije rivalki dozvolila niti jedan gem, te je lakše nego što se očekivalo prošla u finale.