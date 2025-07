Alkaras pobedio Frica i plasirao se u finale Vimbldona

Alkaras će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Srbina Novaka Đokovića i Italijana Janika Sinera. Finale se igra u nedelju

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale Vimbldona, pošto je posle četiri seta pobedio Amerikanca Tejlora Frica - 6:4, 5:7, 6:3, 7:6. On je pobedio petog igrača na ATP listi posle dva sata i 51 minuta. Alkaras je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Fricu i sigurnim servisom do kraja seta zadržao brejk prednosti i stigao do prednosti. Do 12. gema drugog seta nije bilo brejkova, kada je Fric na servis Alkarasa iskoristio prvu set loptu i