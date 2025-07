Roviti Đoković nije mogao protiv Sinera, Italijan u finalu Vimbldona protiv Alkaraza

Srpski teniser Novak Đoković izgubio je sa 3:0 u setovima (3:6, 3:6, 4:6) od Italijana Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Prvi set je trajao svega 33 minuta, a u njemu je prvi teniser na svetu napravio samo jedan brejk, u trećem gemu, ali je i to bilo dovoljno da povede u meču. Siner je igrao standarno dobro sa osnovne linije, dok se srpski as dosta mučio, pre svega sa forhendom. Italijan nije dozvolio nijednu brejk priliku protivniku, pa je za očekivati da ipak drugačiji tenis vidimo u nastavku meča. Ipak, to se nije dogodilo. Druga deonica meča je bila preslikana onoj iz prvog, a