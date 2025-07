Siner: Alkaras je favorit, dva puta je ovde pobedio

Janik Siner će sutra igrati prvo finale Vimbldona u karijeri, ali za njega nema dileme – nije blizu i prve titule na ovom legendarnom takmičenju.

Players able to reach 4+ consecutive Grand Slam men’s singles finals in the Open Era · 🇨🇭 Roger Federer (10) · 🇷🇸 Novak Djokovic (6) · 🇪🇸 Rafael Nadal (5) · 🇺🇸 Andre Agassi (4) · 🇦🇺 Rod Laver (4) · 🇮🇹 Jannik Sinner (4) pic.twitter.com/Xm6KsYA6Eu — Mario Boccardi (@boccardi_marioo) July 11, 2025 – Alkaras je favorit, on je ovde već dva puta zaredom pobedio – istakao je najbolji teniser sveta posle pobede protiv Novaka Đokovića u polufinalu sa 6:3, 6:3, 6:4.- Veoma