Sjajan start Dejana Savića: Crna Gora ostvarila veliku pobedu na Svetskom prvenstvu

VELIKU pobedu na startu Svetskog prvenstva u vaterpolu ostvarila je Crna Gora koja je savladal Grčku sa 10:9 (5:3, 2:3, 1:1, 2:2).

Foto: Profimedia Ispostavilo se da je prva četvrtina koju su izabranici Dejana Savića odigrali veoma dobro bila presudna za ihsod ovog susreta. Grci su do poluvremena uspeli da smanje rezultat na gol zaostatka - 7:6, ali to nije bilo dovoljno da se trijumfuje. U drugom delu susreta bilo je nerešeno, pa su "ajkule" na najbolji mogući način otvorile planetarni šampionat. Crnu Goru su do pobede predvodili Gardašević i Radović koji su protivničku mrežu zatresli po tri