NBA Letnja liga: Topić ređao asistencije, Fleg zablistao

Nikola Topić odigrao je vrlodobru utakmicu u pobedi Oklahome nad Indijanom rezultatom 104:85.

Srpski košarkaš meč je završio sa sedam poena (2/6 iz igre), ali je ubeležio deset asistencija i bio glavni kreativac ekipe u novoj pobedi u Las Vegasu. Topić je za 22 minuta na terenu uspeo da napravi nekoliko sjajnih poteza i ponovo skrene pažnju na sebe. Nije šut slušao kako je želeo, pa je srpski košarkaš odlučio da razigrava saigrače. To mu je išlo od ruke i došao je do brojke od deset asistencija. Nikola Topić is DIMING right now for OKC 😮‍💨