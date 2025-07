Objavljena top 100 lista najboljih ikada u NBA! Somborac se visoko kotira; Samo je Kari još u igri, ostali pre njega su završili karijere

Američki sportski portal "Bleacher Report" objavio je rang-listu 100 najboljih košarkaša u istoriji NBA lige, a među najvećima svih vremena našao se i Nikola Jokić.

Srpski centar zauzeo je visoko 17. mesto, što je još jedna potvrda njegovog izuzetnog uticaja na igru i dominacije u protekloj deceniji. U izradi liste učestvovali su novinari, urednici i analitičari ovog renomiranog sajta, koji su analizirali sve ključne kriterijume – od statistike i individualnih nagrada, preko uspeha u plej-ofu i osvojenih titula, do kulturnog značaja i same veličine igrača u istorijskom kontekstu. TOP 100 NBA PLAYERS OF ALL TIME🐐 1️⃣ MJ 2️⃣