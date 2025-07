Borac iz Banjaluke ispao iz Evrope: Pirova pobeda u revanšu, tim iz Andore ide dalje!

Fudbaleri Borca iz Banjaluke pobedili su Santa Kolomu sa 2:0 u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, ali to nije bilo dovoljno za veliki preokret, jer su u prvom meču u Banjaluci poraženi sa 4:1.

Skupo je Borac koštao ubedljiv poraz u prvom meču, a i pored pobede i boljeg izdanja u revanšu, to na kraju nije bilo dovoljno. Ekipa iz Banja Luke je kao apsolutni favorit ušla u dvomeč prvog kola kvalifikacija, ali je svoj evropski put za sezonu 2025/26 završila na prvom stepeniku. Borac je dobro otvorio meč, već u 3. minutu zapretio domaćinu, ali je Kulašin šutirao pravo u golmana i lopta nije mogla da prođe do mreže. Do kraja prvih 45 minuta, Borac je bio