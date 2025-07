Orlići stali na korak od finala: Naši momci poraženi od Italije u polufinalu EP - sledi borba za bronzu

Od najnovijeg Hronološki Start poslednje četvrtine ne donosi previše uzbuđenja - Toresani pogađa dvojku, Ristić gubi loptu, ali pošto nema trojke Janucija, pogađa Nikolić na dodavanje Miloševića (54:69).

Upadaju "Azuri" u krizu, ali Srbija to slabo koristi - 60:73. Nikolić na pet minuta do kraja pogađa i to uz faul Asuija - 63:73, i sada naši momci imaju lepu šansu da se potpuno vrate! Savanović pogađa slobodna bacanja - 66:73. Au, kakva drama u poslednjim minutima meča - Savanović pogađa za dva - 68:73. Ipak, Italija se opet odlepila - naši prave faul i Ferari je na liniji za slobodna bacanja - 71:77. Savanović zakucava i Srbija je na minut do kraja na -4! Vreme