Terzić ispunio obećanje iz septembra: "Neće proći dugo vremena kada..."

Višestruki šampion Srbije Crvene zvezda obradovala je navijače u petak uveče potvrdom transfera austrijskog golgetera Marka Arnautovića koji će potpisati dvogodišnji ugovor sa beogradskim klubom u vrednosti od pet miliona evra.

To znači da će doskorašnji prvotimac Intera zaraditi dva i po miliona evra po sezoni, što je plata koja je do pre manje od godinu dana bila nezamisliva za kluba sa "Marakane" budući da je gornja granica za godišnja primanja dostizala limit od 1.250.000 evra. To je sredinom septembra prošle godine u razgovoru sa medijima dao generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić koji je obećao javnosti da neće proći mnogo vremena do trenutka kada će najplaćeniji igrači