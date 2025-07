Arnautoviću od Zvezde 5.000.000!

Da Crvene zvezda dovodi Marka Arnautovića, odjeknulo je poput bombe u srpskoj fudbalskoj javnosti i šire, a sada je poznato i koliku platu će imati iskusni napadač. Naime, prema informacijama koje je objavio novinar Skaj sporta Erik Nidersen, šampion Srbije platiće 5.000.000 za dve sezone.

To znači da će Marko Arnatović, koji je posle rastanka krajem prošle sezone postao slobodan igrač, godišnje inkasirati 2.500.000 neto. I tu se dolazi to ključnog podatka da austrijski reprezentativac srpskog porekla neće imati znatno manju platu u odnosu na ono što je primao u Interu. U redovima vicešampiona Italije zarađivao je 4,5 miliona bruto, što kada se odbiju porezi i sve ostalo što ide uz to, ovih 2,5 miliona evra od Zvezde godišnje, dođe na slično.