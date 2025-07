Rivali nas ne zanimaju, želimo u finale: Srpski vaterpolisti pucaju od samopouzdanja

Najbolji vaterpolisti Srbije rutinski su "preveslali" Sjedinjene Američke Države, za polufinale Svetskog prvenstva, što ih je ostavilo u igri za prvu medalju na planetarnim šampionatima još od 2017. godine.

Partije na takmičenju u Singauru sugerišu da "delfini" mogu i više od toga, sve do vrha pobedničkog postolja, bez obzira da li će rival aktuelnog olimpijskog šampiona u sledećoj utakmici biti branilac trona, Hrvatska, ili velesila Mađarska. "Čestitam ekipi, vredna pobeda. Dobro smo ušli u turnir i to nas krasi od početka. Igramo maksimalno angažovano, sve kako smo planirali. Bili smo favoriti protiv Amerike i to smo pokazali u bazenu. Tek sada počinje turnir. Naša