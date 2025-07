Srbija ostala bez medalje na evropskom prvenstvu! Orlići porazeni od Francuza u borbi za bronzu

Od najnovijeg Hronološki Francuzi ne spuštaju gas i čini se da ovde povratka za Srbiju Više nema.

Do kraja još svega pet minuta. Serija Srbije od 8.0, prednost Francuza je prepolovljena 55:65 Međutim trikolori sa dve trojke odbijaju nalet Orlića i vraćaju veliku prednost 55:71. Srbija se nije preadvala i ponovo serijom došla do - 9, 62:71, ali nije bilo vremena za potpuni preokret. Loša igra Srbije u nastavku meča. Francuzi su došli do dvocifrene prednosti. U 28. minutu imali su maksimalnih +16, 35:51. Srbija je malom boljom igrom uspela da dođe do - 12, 41:53