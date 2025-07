Zvezda jedva preživela Gibraltar, na Marakani će morati da popravi utisak

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ekipu Linkolna sa 1:0 u prvom meču 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, golom Bruna Duartea u 30. minutu.

Mnogo teže, nego što je to očekivano, Zvezda je došla do pobede protiv gibraltarske ekipe, koja je pružila sjajan otpor. Mora se reći da im je u tome pomogao i Jang Vu Seol, bek crveno-belih, koji je u 41. minutu dobio direktan crveni karton. Ipak, pobeda daje Zvezdi šansu da na Marakani popravi utisak za sedam dana, 29. jula, kada će se u Beogradu od 21.00 sastati ponovo sa Linkolnom. Zvezda je izgledala znatno bolje od protivnika sve do momenta kada je Seol dobio