Čudesni preokret: Juniori Španije gubili tri razlike četiri sekunde pre kraja i postali šampioni Evrope u Beogradu

Juniorska košarkaška reprezentacija Španije osvojila je titulu šampiona na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu, pošto je u finalu pobedila Francusku 82:81 (25:22, 14:17, 14:25, 29:17).

Francuska je četiri sekunde pre kraja meča imala tri poena prednosti. Na liniji slobodnih bacanja se našao Giljerma Del Pina, postigao prvo, drugo promašio, ali je Španija uspela da uhvati loptu i trojkom Del Pina u poslednjoj sekundi meča stigla do pobede. Španiju su do pobede predvodili Del Pino sa 23 i Andi Uelves sa 16 poena. GUILLERMO DEL PINO WITH THE DAGGER ️ Spain beats France in the #U18EuroBasket Final pic.twitter.com/5bEzsoZfmy — Eurohoops