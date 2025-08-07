Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Danas pre 34 minuta  |  Beta
Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Srpski košarkaš Uroš Trifunović potpisao je dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva, saopštio je danas izraelski klub. „Veoma sam srećan što dolazim u klub bogate istorije.

Hvala svima u organizaciji na poverenju i jedva čekam da počnemo“, rekao je Trifunović za klupski sajt. On je u Makabi došao iz Tofaša, za koji je prošle sezone u turskom prvenstvu u proseku za 23 minuta postizao 11,4 poena. U Evrokupu je prosečno za 22 minuta postizao 10,5 poena i imao je dva skoka i 2,7 asistencija po utakmici. Trifunović, bivši košarkaš Partizana, ima iskustva igranja u Evroligi, a trener Makabija Oded Kataš pohvalio je njegovu svestranost i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zvanično: Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem

Zvanično: Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem

Dnevnik pre 33 minuta
Uroš se vraća u Evroligu

Uroš se vraća u Evroligu

Sputnik pre 43 minuta
Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem

Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem

Sportski žurnal pre 43 minuta
Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Danas pre 1 sat
Uroš Trifunović se vraća u Evroligu!

Uroš Trifunović se vraća u Evroligu!

Sport klub pre 1 sat
Uroš Trifunović novi član Makabija iz Tel Aviva

Uroš Trifunović novi član Makabija iz Tel Aviva

RTS pre 1 sat
Bomba! Reprezentativac Srbije potpisao za jedan od najvećih evropskih klubova! Posle fantastične sezone napravio transfer…

Bomba! Reprezentativac Srbije potpisao za jedan od najvećih evropskih klubova! Posle fantastične sezone napravio transfer karijere!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaTurskaMakabi

Sport, najnovije vesti »

Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal

Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal

Danas pre 19 minuta
Preminuo Đorđe Andrijašević

Preminuo Đorđe Andrijašević

Danas pre 44 minuta
Milojević kao advokat odlično plaćene „dece“

Milojević kao advokat odlično plaćene „dece“

Sport klub pre 43 minuta
Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Danas pre 34 minuta
Dupli spektakl – Liga Evrope i Liga konferencija na jednom mestu!

Dupli spektakl – Liga Evrope i Liga konferencija na jednom mestu!

Bujanovačke pre 48 minuta