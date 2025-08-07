Dosadašnji fudbaler Zvezde Ebenezer Anan zvanično potpisao ugovor sa Sent Etjenom

Dnevnik pre 15 minuta
Dosadašnji fudbaler Crvene zvezde Ebenezer Anan potpisao je zvanično ugovor sa Sent Etjenom do 2028. godine, saopštio je francuski klub.

Crvena zvezda je na društvenim mrežama objavila da je Anan napustio šampiona Srbije. "Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Ebenezer Anan novi fudbaler francuskog Sent Etjena. Mi mu se zahvaljujemo i želimo sreću u nastavku karijere", objavila je Zvezda. Povremeni reprezentativac Gane će u francuskom klubu nositi dres sa brojem 19. "Veoma sam srećan što sam potpisao za Sent Etjen. Klub gradi dobar tim, ima sjajan
Bek crveno-belih zvanično u Fracnuskoj

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaGana

