Evo gde navijači mogu da kupe karte za meč Crvena zvezda – TSC

Nova pre 23 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Evo gde navijači mogu da kupe karte za meč Crvena zvezda – TSC

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 9. avgusta od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu TSC-a u četvrtom kolu Superlige Srbije.

Izabranici trenera crveno-belih Vladana Milojevića su na sjajan način otvorili novu sezonu Superlige, pobedama nad Javorom i OFK Beogradom na dve odigrane utakmice. „Karte za utakmicu protiv ekipe TSC su puštene u ONLAJN prodaju, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ biti dostupne u petak, 8. avgusta od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 sati pa do prvog meča“, saopštila je Crvena zvezda. Ulaznice za meč sa ekipom TSC su dostupne po sledećim cenama:
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Rade Krunić godinama voli lepu Ivanu, a zanemećete kad vidite njenu rođenu sestru (FOTO)

Rade Krunić godinama voli lepu Ivanu, a zanemećete kad vidite njenu rođenu sestru (FOTO)

Story pre 8 minuta
Bruno Duarte i "tadićevski" eksperiment koji radi: Ima to u brazilskoj krvi, samo mu je trebalo reći

Bruno Duarte i "tadićevski" eksperiment koji radi: Ima to u brazilskoj krvi, samo mu je trebalo reći

Mondo pre 18 minuta
Otišao iz zvezde i odmah pokazao klasu! Andrej Đurić blista u dresu Malmea: Proglašen za igrača meča derbija protiv…

Otišao iz zvezde i odmah pokazao klasu! Andrej Đurić blista u dresu Malmea: Proglašen za igrača meča derbija protiv Kopenhagena, navijači ga već obožavaju...

Kurir pre 18 minuta
Bek crveno-belih zvanično u Fracnuskoj

Bek crveno-belih zvanično u Fracnuskoj

Sportski žurnal pre 18 minuta
Zvezda zvanično prodala Anana desetostrukom prvaku Francuske

Zvezda zvanično prodala Anana desetostrukom prvaku Francuske

RTS pre 29 minuta
Poljski navijači raspametili Srbe: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

Poljski navijači raspametili Srbe: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

Večernje novosti pre 39 minuta
"Perfektna egzibicija Zvezde - pokazali su klasu" VIDEO

"Perfektna egzibicija Zvezde - pokazali su klasu" VIDEO

B92 pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaSuperligaOFK Beograd

Sport, najnovije vesti »

Preminuo Đorđe Andrijašević

Preminuo Đorđe Andrijašević

Danas pre 44 minuta
Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal

Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal

Danas pre 19 minuta
Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Danas pre 34 minuta
Milojević kao advokat odlično plaćene „dece“

Milojević kao advokat odlično plaćene „dece“

Sport klub pre 44 minuta
Dupli spektakl – Liga Evrope i Liga konferencija na jednom mestu!

Dupli spektakl – Liga Evrope i Liga konferencija na jednom mestu!

Bujanovačke pre 49 minuta