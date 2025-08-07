Evo gde navijači mogu da kupe karte za meč Crvena zvezda – TSC

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 9. avgusta od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu TSC-a u četvrtom kolu Superlige Srbije.

Izabranici trenera crveno-belih Vladana Milojevića su na sjajan način otvorili novu sezonu Superlige, pobedama nad Javorom i OFK Beogradom na dve odigrane utakmice. „Karte za utakmicu protiv ekipe TSC su puštene u ONLAJN prodaju, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ biti dostupne u petak, 8. avgusta od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 sati pa do prvog meča“, saopštila je Crvena zvezda. Ulaznice za meč sa ekipom TSC su dostupne po sledećim cenama: