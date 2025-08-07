Partizanov „Mount Rushmore“

Na liticama planine Rašmor u Južnoj Dakoti: Vašington, Džeferson, Ruzvelt i Linkoln.

Na tribinama stadion FK Partizan u Beogradu: Ilić, Mance, Galić i Vukotić. UŽIVO: Partizan – Hibernijan, šanse, crveni, navijanje… Na južnoj tribini pred početak utakmice sa Hibernijanom pojavila se lepa „šetalica“ sa četiri velike legende crno-belih i porukom na ogradi: „Seti se legendi što su grb taj nosili“. Između je ilustracija ovog novog tima crno-belih, popularnih „Blagojevićevih beba“ koje gledaju ka Partizanovom „Maut Rašmoru“. Saša Ilić (1977) Utakmice: