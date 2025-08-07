Škotski novinar: Partizan bio 27 bodova iza Zvezde…

U autorskom tekstu novinar "Dejli Telegrafa" veruje da će se Hibernijan vratiti sa dobrim rezultatom iz Beograda.

Partizan se posle nesrećnog poraza od AEK Larnake iz Lige Evrope preselio u Ligu konferencije, gde je prilično uspešno preskočio prvu prepreku, neočekivano ubedljivo su crno-beli bili protiv ukrajinske Oleksandrije. Novi ispit, čini se daleko teži, ekipa Srđana Blagojevića imaće protiv kluba bogate tradicije, škotskog Hibernijana. I za uspeh u ovoj rundi i potencijalni plasman u plej-of biće im potreban i dobar rezultat iz prvog duela u četvrtak u Humskoj, meč će