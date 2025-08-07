Poljaci "digli ruke" - Navijač Leha su već među elitom, fudbaleri će teško do nje!

Fudbaleri Crvene zvezde trijumfalno su napustili Poljsku, nakon što su u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona savladali tamošnjeg prvaka Leh iz Poznanja sa 3:1.

Poljski mediji su pre dvomeča isticali da je Zvezda favorit, ali su se nadali da "železničari" pred punim tribinama "Enea" stadiona mogu da pozitivnog rezultata pred revanš u Beogradu, to se nije dogodilo, pa jutro nakon utakmice veličaju atmosferu koju su napravili navijači Leha, ne i igru prvaka Poljske. "Čitava Poljska je videla šta se dogodilo u Poznanju. Leh je već među elitom", piše "TVP Sport", misleći na navijače Leha koji su priredili fenomenalnu