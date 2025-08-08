Olga Danilović pala na WTA listi

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Olga Danilović pala na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za tri pozicije i na najnovije objavljenoj WTA listi zauzima 43. mesto.

Danilović je 43. teniserka sveta sa 1.286 bodova. Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je popravila plasman za četiri mesta i sad je 152. igračica sveta, Nina Stojanović se popela sa 162. na 157. poziciju, dok je Teodora Kostović napredovala za 19 mesta i sad zauzima 324. poziciju. Mia Ristić je pala sa 310. na 334. mesto. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 12.010 bodova, ispred Amerikanke Koko Gof sa 7.669 bodova i Poljakinje Ige Švjontek sa
