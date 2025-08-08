VIDEO „Grobari“ šokirali navijače Hibernijana u trenutku najvećeg slavlja: Potez sa tribine postao hit

Nova pre 1 sat  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO „Grobari“ šokirali navijače Hibernijana u trenutku najvećeg slavlja: Potez sa tribine postao hit

Iako je Partizan poražen od Hibernijana, navijači crno-belih priredili su svoj momenat – usred slavlja gostujućih navijača, jedan Grobar izveo je akciju koja je odmah obišla mreže.

Partizan je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije poražen od Hibernijana u Humskoj, ali su Grobari iskoristili trenutak nepažnje i zabeležili svoju malu navijačku „pobedu“. Posle crvenog kartona za Đurđevića i prvog gola Bojla, Škoti su nastavili sa pritiskom i u 70. minutu stigli do drugog pogotka. Upravo tada, dok su gosti slavili, dogodio se potez koji je šokirao navijače Hibernijana. U trenutku slavlja, jedan navijač Partizana prišao je ograđenom
