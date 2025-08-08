Vulić ponovo sa desetkom: Posle nepunih sedam godina vratio sam se kući

Da li će se iskusni vezista pojaviti sutra na terenu protiv Partizana, ostaje da se vidi...

Od trenutka kad je seo na klupu kruševačkog superligaša nije Milan Nikolić krio da mu je jedna od najvećih želja povratak Miloša Vulića u matični klub. Napredak je nastavio da vraća Kruševljane u svoje redove, ostvarila se velika želja šefa struke, Miloš Vulić se juče konačno vratio kući, potpisao jednogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 10! Ponikao je u Napretkovoj školi, pre šest i po godina angažovala ga je Crvena zvezda, put ga je potom odveo u Italiju