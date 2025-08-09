Kecmanović poražen od Kvina u prvom kolu Sinsinatija

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo večeras da se plasira u drugo kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je posle dva seta poražen od Amerikanca Itana Kvina 6(5):7, 4:6.

Kecmanović, 49. teniser sveta, poražen je od 82. igrača na ATP listi posle sat i 39 minuta. U prvom setu viđen je po jedan brejk na obe strane i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Kvin slavio 7:5. Kvin je u trećem gemu drugog seta oduzeo servis Kecmanoviću, ali je srpski teniser uzvratio u osmom gemu. Odmah u narednom gemu Amerikanac je napravio novi brejk i sigurnim servisom u sledećem gemu stigao do pobede. Amerikanac će u drugom kolu igrati protiv Čeha