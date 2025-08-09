Kakve šanse kladionice daju Srbiji za zlato i ko su najveći rivali „orlova“

Reprezentacija Srbije u subotu igra prijateljski meč na Kipru u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo protiv selekcije Grčke od 19.30, a dan kasnije igra i sa domaćinom Kiprom.

Širom Evrope i druge selekcije se spremaju za borbu za šampiona kontinenta, a u međuvremenu su i kladionice izbacile svoje prognoze i kakve su šanse svih selekcija. Kao što je bilo i očekivano, prvi favorit je Srbija, a kvota da će Jokić i ekipa stići na krov Evrope jeste 1.75. Da su „orlovi“ izraziti favoriti pokazuju i prognoze za ostale selekcije. Prema svim procenama, glavni rival će biti Nemačka na koju je kvota 4.5, dok je treća Francuska sa 7.5. Koliko smo