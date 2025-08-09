Međedović razbio Amerikanca u Sinsinatiju

Politika pre 1 sat
Međedović razbio Amerikanca u Sinsinatiju

Srpski teniser Hamad Međedović pobedio je, rutinski, u dva seta, Amerikanca Aleksandra Kovačevića – 6:2, 6:3 i plasirao se u drugo kolo mastersa u Sinsinatiju.

On je furioznom igrom za svega 62 minuta borbe uspeo da izađe na kraj sa Amerikancem Kovačevićem, prenosi Sputnjik. U prvom setu je sa dva brejka u potpunosti "razoružao" rivala kom je oduzimao servis u trećem i petom gemu. Na kraju je slavio sa ubedljivih i 6:2 za samo 26 minuta borbe, iskoristivši prvu set loptu. Sličan scenario viđen je i u drugom, ispostaviće se, poslednjem setu. Vodila se velika borba do 2:2, igrao se gem za gem, da bi u petom gemu Međedović
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Međedović u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju

Međedović u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju

Sportski žurnal pre 3 minuta
Srbin imao jednu od najboljih statistika u istoriji tenisa: Ovako nešto dugo nije viđeno

Srbin imao jednu od najboljih statistika u istoriji tenisa: Ovako nešto dugo nije viđeno

Nova pre 3 minuta
Međedović ubedljiv u prvom kolu Sinsinatija

Međedović ubedljiv u prvom kolu Sinsinatija

Radio sto plus pre 43 minuta
Međedović preslišao Amerikanca – debakl Kecmanovića u Sinsinatiju

Međedović preslišao Amerikanca – debakl Kecmanovića u Sinsinatiju

Vesti online pre 28 minuta
Sinsinati - Međedović ekspresno do drugog kola

Sinsinati - Međedović ekspresno do drugog kola

Sportske.net pre 38 minuta
Hamad Međedović ubedljiv na startu Sinsinatija

Hamad Međedović ubedljiv na startu Sinsinatija

Euronews pre 1 sat
Srbin pao nakon velike drame: Kecmanović eliminisan od 82. igrača planete

Srbin pao nakon velike drame: Kecmanović eliminisan od 82. igrača planete

Večernje novosti pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SinsinatiSputnik VHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Ljajić danas neće debitovati za Sarajevo, a ko će mu biti trener?

Ljajić danas neće debitovati za Sarajevo, a ko će mu biti trener?

Sportske.net pre 8 minuta
Itakura pojačao odbranu Ajaksa

Itakura pojačao odbranu Ajaksa

RTS pre 3 minuta
Saga oko Dušana vlahovića se nastavlja! Novi preokret na pomolu! Prijatelj srpskog fudbalera se oglasio i poslao jaku poruku…

Saga oko Dušana vlahovića se nastavlja! Novi preokret na pomolu! Prijatelj srpskog fudbalera se oglasio i poslao jaku poruku: "Neću se previše mešati, ali..."

Kurir pre 8 minuta
Odbijena žalba Partizana, tri meča crno-beli su bez publike

Odbijena žalba Partizana, tri meča crno-beli su bez publike

Sportski žurnal pre 8 minuta
Međedović u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju

Međedović u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju

Sportski žurnal pre 3 minuta