Međedović razbio Amerikanca u Sinsinatiju

Srpski teniser Hamad Međedović pobedio je, rutinski, u dva seta, Amerikanca Aleksandra Kovačevića – 6:2, 6:3 i plasirao se u drugo kolo mastersa u Sinsinatiju.

On je furioznom igrom za svega 62 minuta borbe uspeo da izađe na kraj sa Amerikancem Kovačevićem, prenosi Sputnjik. U prvom setu je sa dva brejka u potpunosti "razoružao" rivala kom je oduzimao servis u trećem i petom gemu. Na kraju je slavio sa ubedljivih i 6:2 za samo 26 minuta borbe, iskoristivši prvu set loptu. Sličan scenario viđen je i u drugom, ispostaviće se, poslednjem setu. Vodila se velika borba do 2:2, igrao se gem za gem, da bi u petom gemu Međedović