Glazer sprečio kiks: Zvezdini rezervisti iščupali pobedu

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
Odmorio je Vladan Milojević sve startere iz Poznanja i sa rezervnim timom došao do pobede nad TSC-om u derbiju 4. kola Mocartbet Super lige Srbije - 1:0.

Gol je postigao Katai, a prelomni trenuci bile su odbrane Glazera. Posebno je važna bila intervencija u 78. minutu, kad je zaustavio veliku šansu Petrovića. Opredelio se Milojević da potpuno promeni tim, a takav potez povećao je šanse TSC-u. Imaju za čime da žale gosti iz Bačke Topole. Od startera iz Poljske niko se nije našao u prvih 11, a u protokolu nije bilo Mateusa, Veljkovića, Rodrigaoa, Krunića, Elšnika, Ivanića, Duartea i Endiaja. Bađo je debitovao i posle
