Pešić otkrio u kakvom je stanju Micić: Svi čekaju odgovor na dilemu da li će igrati na Evrobasketu

Vasilije Micić nije igrao na turniru na Kipru a selektor košarkaša Srbije, Svetislav Pešić, otkrio je u kakvom je stanju plejmejker.

Srbija je ubedljivo pobedila Kipar sa 122:55 na pripremnom turniru u Limasolu, ali ni na toj utakmici nije bilo Micića, kao ni protiv Grčke. Ima Micić problema sa povredom zbog čega je njegovo putovanje na Kipar bilo pod znakom pitanja. Doputovao je, ali ga nismo gledali na terenu. Micić je individualno trenirao u Limasolu. Međutim, iz predostrožnosti, nije igrao. O njegovom stanju je govorio Svetislav Pešić. „Nadamo se da će biti spreman za Minhen. Sutra ćemo