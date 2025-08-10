Srbija bez Bogdanovića i Jokića ponizila Kiprane, „Orlovi“ brojali do 122

Nova pre 54 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Srbija bez Bogdanovića i Jokića ponizila Kiprane, „Orlovi“ brojali do 122

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je ekipu Kipra u četvrtoj utakmici u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo rezultatom 122:55.

Sam početak utakmice protekao je u nešto većoj borbi, Kiprani su se držali sve do rezultata 10:10, ali je nakon toga usledio veliki nalet „orlova“ – sjajna igra u odbrani i već očekivano inspirativni naleti u napadu rezultirali su viškom od 16 poena nakon prve deonice (28:12), da bi u drugoj viđena prava katastrofa domaćih. #related-news_0 Srbija je Kipranima dopustila da ubace samo deset poena u drugih deset minuta, dok su izabranici Svetislava Pešića brojali do
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Orlovi istorijski ubedljivi protiv Kipra – Pešić promešao karte na „lakšem treningu“

Orlovi istorijski ubedljivi protiv Kipra – Pešić promešao karte na „lakšem treningu“

Sputnik pre 54 minuta
(Video) Vanja Marinković posle pobede nad Kiprom: "Odbrana osvaja prvenstva, napad nikad nije problem"

(Video) Vanja Marinković posle pobede nad Kiprom: "Odbrana osvaja prvenstva, napad nikad nije problem"

Dnevnik pre 44 minuta
Košarkaši Srbije deklasirali kipar: Pao rekord, "pukla stotka" i to bez Jokića i Bogdanovića

Košarkaši Srbije deklasirali kipar: Pao rekord, "pukla stotka" i to bez Jokića i Bogdanovića

Dnevnik pre 54 minuta
Istorijski trijumf Srbije: Orlovi jaki i bez Jokića i Bogdanovića! Tim Svetislava Pešića zgromio Kipar 67 razlike

Istorijski trijumf Srbije: Orlovi jaki i bez Jokića i Bogdanovića! Tim Svetislava Pešića zgromio Kipar 67 razlike

Kurir pre 54 minuta
Orlovi pobedili Kipar 67 razlike

Orlovi pobedili Kipar 67 razlike

Sportski žurnal pre 44 minuta
Ubedljiva pobeda košarkaša Srbije nad Kiprom: "Orlovi" za sada perfektni u pripremi za Evrobasket

Ubedljiva pobeda košarkaša Srbije nad Kiprom: "Orlovi" za sada perfektni u pripremi za Evrobasket

Euronews pre 19 minuta
Košarkaši Srbije pobedili Kipar 67 razlike na prijateljskom turniru u Limasolu

Košarkaši Srbije pobedili Kipar 67 razlike na prijateljskom turniru u Limasolu

Radio 021 pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKiparGrčkaPoljska

Sport, najnovije vesti »

Kristal Palas nakon penala savladao Liverpul i osvojio Komjuniti šild

Kristal Palas nakon penala savladao Liverpul i osvojio Komjuniti šild

Danas pre 4 minuta
Kris Hemsvort o suočavanju sa strahovima, starenju i povratku Tora

Kris Hemsvort o suočavanju sa strahovima, starenju i povratku Tora

BBC News pre 29 minuta
Orlovi napuštaju Limasol sa najubedljivijom pobedom u istoriji, Kipar daleko slabiji rival

Orlovi napuštaju Limasol sa najubedljivijom pobedom u istoriji, Kipar daleko slabiji rival

RTS pre 54 minuta
Šampion mora da vežba penale, Din Henderson kao Kengur doneo trofej Palasu!

Šampion mora da vežba penale, Din Henderson kao Kengur doneo trofej Palasu!

Sportske.net pre 34 minuta
Kris Hemsvort o suočavanju sa strahovima, starenju i povratku Tora

Kris Hemsvort o suočavanju sa strahovima, starenju i povratku Tora

NIN pre 19 minuta