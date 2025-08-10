Pešić: Kiprani nam zahvalili što nismo spuštali gas, svi žele da se nametnu

RTS pre 2 sata
Pešić: Kiprani nam zahvalili što nismo spuštali gas, svi žele da se nametnu

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić rekao je nakon ubedljive pobede nad selekcijom Kipra u Limasolu da je obaveza reprezentacije da uvek predstavlja srpsku košarku na najbolji mogući način i da uvek igra sa istim žarom. Istakao je da ne može da povede na Evrobasket 15 ili 17 igrača i da svi pokušavaju da se nametnu, što je dobro za trening.

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na pripremnom turniru u Limasolu selekciju Kipra rezultatom 122:55. Selektor Srbije Svetislav Pešić čestitao je nakon utakmice svojim izabranicima, kako je rekao, na egzekuciji i na tome što su protivniku ukazali poštovanje od prvog do poslednjeg minuta. "Za nas je obaveza da uvek reprezentujemo srpsku košarku na najbolji mogući način, da uvek igramo sa istim žarom. Naravno, cilj nam je da napredujemo, da razmišljamo u
