Sinsinati - Svi favoriti po planu, osim jednog!

Ruski teniser Danil Medvedev nije uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je noćas u drugom kolu izgubio od 85. igrača sveta Australijanca Adama Voltona posle tri seta, 7:6, 4:6, 1:6.

Meč je trajao dva sata i 23 minuta. Medvedev, 15. igrač sveta, uzeo je jednom servis australijskom teniseru, dok je Volton osvojio četiri brejka. Ruski teniser zabeležio je 18 asova, dok je Volton osvojio pet poena direktno iz servisa. Volton će u trećem kolu igrati protiv 26. tenisera svet Čeha Jiržija Lehečke, koji je pobedio 116. igrača sveta Amerikanca Tristana Bojera. Kanadski teniser Denis Šapovalov nije uspeo da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom