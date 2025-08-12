Poljski huligani u centru Beograda, pojavila se slika iz Knez Mihailove

Nova pre 39 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković


Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Leh a pred utakmicu se pojavila slika poljskih huligana iz centra Beograda.

Zvezda dočekuje Leh od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a poljski navijači će imati veliku podršku na toj utakmici. Pričalo se o dolasku poljskih huligana u Beograd, a sada možete da naletite na njih ukoliko šetate Knez Mihailovom. Među najvatrenijim navijačima Leha se neretko nalaze i MMA borci, ali i borci drugih veština. Svuda prate svoj klub, pa je taj slučaj i u Beogradu protiv šampiona Srbije. Ovo je
