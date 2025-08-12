Terzić saopštio spisak za Svetsko prvenstvo

Na jubilarnom 20. Svetskom prvenstvu Srbija će nastupati u Bangkoku, u grupi H sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić saopštio je danas spisak igračica za predstojeće Svetsko prvenstvo na Tajlandu. Srbija je dvostruki uzastopni svetski prvak, a pre početka Svetskog prvenstva nastupaće na pripremnom turniru u kineskom Šenženu. Reprezentacija će u Kinu otputovati u sredu pre podne, a pripremni turnir se igra od 16. do 18. avgusta. Rivali Srbije biće Bugarska (16. avgust, 11.30), Kanada (17. avgust, 13.45) i Holandija (18.