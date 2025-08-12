Terzić saopštio spisak za Svetsko prvenstvo

Sportski žurnal pre 52 minuta
Terzić saopštio spisak za Svetsko prvenstvo

Na jubilarnom 20. Svetskom prvenstvu Srbija će nastupati u Bangkoku, u grupi H sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić saopštio je danas spisak igračica za predstojeće Svetsko prvenstvo na Tajlandu. Srbija je dvostruki uzastopni svetski prvak, a pre početka Svetskog prvenstva nastupaće na pripremnom turniru u kineskom Šenženu. Reprezentacija će u Kinu otputovati u sredu pre podne, a pripremni turnir se igra od 16. do 18. avgusta. Rivali Srbije biće Bugarska (16. avgust, 11.30), Kanada (17. avgust, 13.45) i Holandija (18.
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Objavljen sastav Srpkinja za Svetsko prvenstvo

Objavljen sastav Srpkinja za Svetsko prvenstvo

Sputnik pre 2 minuta
Zoran Terzić saopštio spisak odbojkašica za Svetsko prvenstvo

Zoran Terzić saopštio spisak odbojkašica za Svetsko prvenstvo

Sportske.net pre 52 minuta
Terzić odredio spisak! Ove devojke če predstavljati Srbiju na Svetskom prvenstvu

Terzić odredio spisak! Ove devojke če predstavljati Srbiju na Svetskom prvenstvu

Kurir pre 23 minuta
Zoran Terzić objavio spisak odbojkašica za Svetsko prvenstvo

Zoran Terzić objavio spisak odbojkašica za Svetsko prvenstvo

Serbian News Media pre 1 sat
Zoran Terzić izabrao odbojkašice Srbije za Svetsko prvenstvo: Tijana Bošković na čelu kolone

Zoran Terzić izabrao odbojkašice Srbije za Svetsko prvenstvo: Tijana Bošković na čelu kolone

Euronews pre 2 sata
Kurtagić deo reprezentacije Srbije na SP na Tajlandu

Kurtagić deo reprezentacije Srbije na SP na Tajlandu

Radio sto plus pre 3 sata
Terzić saopštio spisak odbojkašica za SP

Terzić saopštio spisak odbojkašica za SP

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoHolandijaUkrajinaBugarskaTajlandKanadaKinaBangkokJapan

Sport, najnovije vesti »

Engleskom sudiji dvomesečna suspenzija zbog pogrdnih komentara upućenih Klopu

Engleskom sudiji dvomesečna suspenzija zbog pogrdnih komentara upućenih Klopu

Danas pre 13 minuta
„Divac i Dražen došli bi u Zvezdu, bila bi to naša era…“

„Divac i Dražen došli bi u Zvezdu, bila bi to naša era…“

Sport klub pre 18 minuta
Monika seleš, legenda tenisa i rođena novosađanka otkrila Boluje od autoimune bolesti

Monika seleš, legenda tenisa i rođena novosađanka otkrila Boluje od autoimune bolesti

Dnevnik pre 17 minuta
Monika Seleš otkrila da već tri godine ima hroničnu bolest

Monika Seleš otkrila da već tri godine ima hroničnu bolest

Sport klub pre 18 minuta
Trojica mladih fudbalera potpisali nove ugovore sa Partizanom

Trojica mladih fudbalera potpisali nove ugovore sa Partizanom

RTS pre 8 minuta