Blagojević se ne oslanja na tradiciju pred Hibse: Mislimo na sadašnjost, ne na prošlost...

Fudbaleri Partizana će se sutra u Edinburgu sastati sa Hibernijanom u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije (21.00, Arena 1 Premium) i pokušati da na gostujućem terenu preokrenu rezultat i nadoknade zaostatak od dva gola, koji su poneli iz Beograda.

Biće to vraški težak zadatak, ali je činjenica da su se crno-beli, uprkos porazu, pokazali relativno solidno sa igračem manje na prošlom duelu. Stoga se i osetio optimizam kod trenera ekipe, Srđana Blagojevića, na konferenciji za medije u Škotskoj. "Doputovali smo u Škotsku s namerom da napravimo bolji rezultat nego u Beogradu. Žao mi je što smo 60 minuta igrali sa igračem manje, a pre toga u prvih pola sata se pokazalo da mlada ekipa ima adute protiv Hibernijana.