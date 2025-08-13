Jezivo: Pogledajte kako Delije motkama napadaju Poljake

Nije bilo incidenata na stadionu tokom utakmice Crvena zvezda - Leh, ali jeste nekoliko sati po završetku meča.

Pojavio se jeziv snimak kako navijači Crvene zvezde koračaju autoputem kod pumpe „Zmaj“, maskirani i držeći motke i palice u rukama. Prema podacima Instagram stranice „Hooligans.cz“, koja je i objavila video zapis, oko 200 pripadnika grupe Delije, u 4.30 tokom prelaska sa utorka na sredu, napalo je Poljake u nekoliko automobila, prilikom njihovog napuštanja Beograda. Na snimku se vidi i kako pojedinci motkama udaraju ka automobilima. Pogledajte kompletan video