Kvalifikacije za LK: Bašakšehir overio mesto u plej-ofu

Fudbaleri Bašakšehira rutinski su odradili posao u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije i obezbedio mesto u plej-ofu.

Turski tim je posle pobede protiv Vikinga u prvoj utakmici u Norveškoj rezultatom 3:1 u sredu uveče u Istanbulu odigrao 1:1, a oba gola viđena su u prvom poluvremenu. Bašakšehir će se u poslednjem kolu kvalifikacija sastati sa boljim iz duela UniUniverzitatea Krajova – Trnava. Rumuni će u četvrtak u revanšu u Slovačkoj braniti tri gola prednosti. Viking je poveo u gradu na Bosforu u 34. minutu autogolom Onura Buluta, ali je ubrzo izjednačio Nemac Davi Zelke i svom