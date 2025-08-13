Sve je moralo bolje: Zvezda sama upala u probleme

Plan je bio da se Crvena zvezda bez havarija provoza do plej-ofa za Ligu šampiona, ali revanš sa Lehom doneo je dva ozbiljna oštećenja - prvi meč sa Pafosom propustiće Krunić i Rodrigao.

Prolaz u plej-of nije dolazio nijednog trenutka u pitanje i to je jedino dobro za Crvenu zvezdu u večeri koja je trebalo da prođe bez stresa, a donela je mnogo problema za nastavak kvalifikacija. Sve je moglo i moralo bolje. Ako je isključenje štopera Rodrigaoa moglo da se „proguta“ kao sticaj okolnosti i potvrda skromnog početka ezone za Brazilca, žuti karton Radeta Krunića je iz kategorije nedopustivih propusta. Krivi su i igrač i trener. Iskusni vezista jer se