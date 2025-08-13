Šerif ga jedva čeka, ali Pafos bi na Zvezdu mogao bez najvećeg pojačanja?!

Fudbaleri Crvene zvezde će se za plasman u Ligu šampiona boriti sa kiparskim Pafosom.

Pafos je sinoć izbacio Dinamo Kijev sa ukupnih 3:0 u trećem kolu kvalifikacija, još jednom je pokazao koliko je opasna ekipa i zašto je prvi čovek Crvene zvezde Zvezdan Terzić još od žreba za drugo kolo želeo da ga izbegne. Ipak, crveno-beli će do Lige šampiona morati preko ovog kluba. Prva utakmica tog dvomeča igra se u utorak od 21 sat u Beogradu, a na njoj neće biti suspendovanog tandema Zvezde - Rodrigao i Rade Krunić. Sa druge strane i Pafos bi mogao da ima