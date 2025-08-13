Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Sputnik pre 4 sati
Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Veći deo posla smo odradili u Poljskoj, a sada idemo da se borimo protiv Pafosa, pa da probamo da uđemo u Ligu šampiona, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević posle meča sa Lehom.

Fudbaleri Crvene zvezde i Leha odigrali su u Beogradu bez pobednika, 1:1 u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za LŠ. "Crveno-beli" su izborili plasman u plej-of za LŠ, pošto su u prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Poljskoj, slavili protiv Leha rezultatom 3:1. "Rekao sam i prošli put, Leh je imao dovoljno vremena da se pripreme, dobro su nas skautirali i videlo se u prvom poluvremenu. Imali smo problema sa distancama i trčanjem, tu su nas
Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaPoljskaVladan Milojevićfk crvena zvezdasport

