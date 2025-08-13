Pao rekord "marakane"! Fk Crvena zvezda ovo ne pamti!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je poseta od 45.371 navijača, koliko ih je bilo u utorak u meču protiv Leha, najveća poseta na stadionu "Rajko Mitić" kad su u pitanju mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda "U utakmici protiv Leha iz Poznanja, Crvena zvezda je obezbedila plasman u plej-of za Ligu šampiona. Fudbaleri našeg kluba su imali sjajnu podršku navijača koji su ispunili tribine stadiona "Rajko Mitić" i oborili rekord po gledanosti Zvezdinih utakmica u trećem kolu kvalifikacija za najkvalitetnije evropsko takmičenje računajući poslednjih deset godina. Meč Zvezde i Leha je pratio 45.371 gledalac, što je najveća poseta u ovoj fazi takmičenja