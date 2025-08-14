Kad i gde možete gledati revanš meč Hibernijan – Partizan?

Fudbaleri Partizana su izgubili od Hibernijana u Beogradu sa 2:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Sada sledi revanš u Škotskoj, koji će odrediti putnika u plej-of rundu najmlađeg evropskog klupskog takmičenja. Duel u Edinburgu počinje u četvrtak u 21 čas. Prenos je obezbeđen na kanalima RTS 1 i Arena premijum 1. Pobednik ovog dvomeča igraće protiv poraženog iz dvomeča AEK Larnaka (Kipar) – Legija Varšava (Poljska) u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Pošto je AEK prvi meč na svom terenu dobio sa 4:1 Legija je bliža plej-of rundi kvalifikacija za Ligu konferencija.